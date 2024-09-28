Лавров заявил о готовности России помогать Грузии

Фото: сайт Кремля
Россия готова поддержать Грузию, если та проявит интерес к нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
По его словам, нынешние грузинские власти честно оценивают прошлое, открыто заявляют об этом и хотят «исторического примирения». Какую форму примет это примирение – решать Грузии, Абхазии и Южной Осетии, сказал министр.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии жить в едином грузинском государстве. По его словам, Грузии необходимо восстановить все разрушенные мосты в стране, а жители Абхазии и Южной Осетии «будут приняты с открытым сердцем».
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«Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», – заявил Лавров.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии жить в едином грузинском государстве. По его словам, Грузии необходимо восстановить все разрушенные мосты в стране, а жители Абхазии и Южной Осетии «будут приняты с открытым сердцем».
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Александр Климов