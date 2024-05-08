В Тбилиси готовятся беспорядки с участием украинцев

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В Тбилиси готовятся митинги против законопроекта об иноагентах, в которых примут участие украинцы и грузинские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, пишет ТАСС.
Цель митингов, по информации агентства, состоит в том, чтобы захватить власть насильственным путем. Те лица, кто намерен принять участие в протестах, получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты.
Будущих участников митингов тренируют иностранные инструкторы. Провокаторам рассказывают, как противостоять правоохранителям и создать хаос в стране.
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