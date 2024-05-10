Россиянина задержали за участие в беспорядках в Тбилиси

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Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Он отметил, что всего были задержаны шесть человек. Они наносили вред полицейским, государственной собственности и системе видеонаблюдения. Среди них был гражданин России.
Папуашвили добавил, что теперь предстоит выяснить, что это за человек и чем он занимается в стране.
Ранее МВД Грузии сообщало о задержании шести человек. Один из них бросил неизвестный предмет в полицейского, ранив его. Второй повредил патрульную машину. Ещё трое сломали камеры видеонаблюдения. А шестой задержанный повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ем ранил находящегося там пожарного.
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Папуашвили добавил, что теперь предстоит выяснить, что это за человек и чем он занимается в стране.
Ранее МВД Грузии сообщало о задержании шести человек. Один из них бросил неизвестный предмет в полицейского, ранив его. Второй повредил патрульную машину. Ещё трое сломали камеры видеонаблюдения. А шестой задержанный повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ем ранил находящегося там пожарного.
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Анастасия Чинкова