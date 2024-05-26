Грузия решила вернуть Абхазию и Южную Осетию

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Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X (Twitter). Он отметил, что к 2030 году Грузия стремится стать членом Европейского Союза.
«Нашей грузинской мечтой является жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии. Объединенная и мощная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — заявил он.Кобахидзе также поздравил граждан Грузии с Днем независимости, обращаясь к жителям как внутри страны, так и за ее пределами.
Ранее стало известно, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата на вступление, если власти не откажутся от закона об иностранных агентах.
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