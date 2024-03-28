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США могут сменить режим на Украине и снять с поста главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он предположил, что на Украине грядёт смена режима. Зеленский перестал быть хорошей марионеткой, поэтому власти США начнут искать кого-то более подходящего на пост президента.
Также полковник подчеркнул, что Вашингтон отправляет Киеву большое количество ресурсов, которые при этом не дают никаких значимых результатов.
Напомним, что 21 мая текущего года полномочия Зеленского истекают. При этом президент принял единоличное решение не проводить выборы в стране, что автоматически делает его нелегитимным с этого дня.
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Также полковник подчеркнул, что Вашингтон отправляет Киеву большое количество ресурсов, которые при этом не дают никаких значимых результатов.
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Анастасия Чинкова