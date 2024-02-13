В Раде заявили, что полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под стражей из-за подозрения в госизмене.
Он подчеркнул, что полномочия президента не могут быть продлены, как это происходит в Верховной раде.
Дубинский объяснил, что президент Украины вправе продолжить исполнение обязанностей только до вступления в должность новоизбанного главы государства. Для этого необходимо проведение выборов, что в период военного положения, которое действует в стране, невозможно.
Если же Зеленский будет действовать противозаконно, то это можно трактовать не иначе как узурпацию, заключил Дубинский.
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Дубинский объяснил, что президент Украины вправе продолжить исполнение обязанностей только до вступления в должность новоизбанного главы государства. Для этого необходимо проведение выборов, что в период военного положения, которое действует в стране, невозможно.
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Анастасия Чинкова