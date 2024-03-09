США указали Украине на то, что нужно предпринять для разрешения конфликта с Россией

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Чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, США должны прекратить оказывать стране военную помощь. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
Кроме поставок оружия и финансов, США необходимо также сообщить Москве о готовности к дипломатическому урегулированию кризиса, добавил Макгрегор.
По его мнению, только переговоры могут завершить конфликт.
Прежде сообщалось, что Анкара готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине и провести мирный саммит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его мнению, только переговоры могут завершить конфликт.
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Анастасия Хохлова