Маршрут самолёта Путина на саммит с Трампом: через Чёрное и Средиземное моря
Маршрут борта номер один (Ил-96-300ПУ) с президентом России Владимиром Путиным на саммит по Украине в Будапеште с участием Дональда Трампа будет пролегать через нейтральное воздушное пространство Чёрного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей, а также над Боснией и Герцеговиной и Сербией. Об этом сообщает AirLive.
Самолёт будет пролетать над значительной частью Европы, избегая воздушного пространства стран, через которые предусмотрен запрет на полёты для российских бортов.
Ранее стало известно, что европейские чиновники в частном порядке называют будущий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «политическим кошмаром».
Читайте также: