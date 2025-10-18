Маршрут самолёта Путина на саммит с Трампом: через Чёрное и Средиземное моря

18 октября 2025, 16:00

Путин совершит полёт над Европой по пути в Будапешт на встречу с Трампом

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Маршрут борта номер один (Ил-96-300ПУ) с президентом России Владимиром Путиным на саммит по Украине в Будапеште с участием Дональда Трампа будет пролегать через нейтральное воздушное пространство Чёрного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей, а также над Боснией и Герцеговиной и Сербией. Об этом сообщает AirLive.