«Один преступный почерк»: Захарова сравнила Зеленского с Нуланд

18 октября 2025, 22:01

Захарова: визиты Зеленского в Вашингтон и Нуланд в Киев — зеркальное отражение

Мария Захарова (Фото: РИА Новости / Артём Пряхин)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и поездку бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев.





По словам дипломата, в этих двух событиях прослеживается «один преступный почерк».





«Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала Захарова.