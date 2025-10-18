«Один преступный почерк»: Захарова сравнила Зеленского с Нуланд
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и поездку бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев.
По словам дипломата, в этих двух событиях прослеживается «один преступный почерк».
«Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала Захарова.В публикации она разместила фотографии Зеленского у Белого дома и Нуланд у Киево-Печерской лавры, подчёркивая, по её мнению, параллели между визитами.