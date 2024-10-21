GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив

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Накануне, 20 октября, военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив. Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отслеживали этот манёвр в режиме повышенной готовности.
Как уточняет китайская газета Global Times, рискованный переход вблизи границ КНР совершили американский эсминец Higgins и канадский фрегат Vancouver. Представитель регионального командования старший полковник Ли Си назвал такие действия ВМС США и Канады шагом, который «вызвал проблемы», а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находились в состоянии повышенной готовности и реагировали на ситуацию в соответствии с законом и нормативами, продолжил китайский военный. Ли Си подчеркнул, что войска постоянно сохраняют бдительность в данном районе и полны решимости отстаивать национальный суверенитет и безопасность.
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Александр Бойцов