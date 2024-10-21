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GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив

21 октября 2024, 13:05
Фото: istockphoto/Rich Townsend

Фото: istockphoto/Rich Townsend

Накануне, 20 октября, военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив. Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отслеживали этот манёвр в режиме повышенной готовности.


Как уточняет китайская газета Global Times, рискованный переход вблизи границ КНР совершили американский эсминец Higgins и канадский фрегат Vancouver. Представитель регионального командования старший полковник Ли Си назвал такие действия ВМС США и Канады шагом, который «вызвал проблемы», а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находились в состоянии повышенной готовности и реагировали на ситуацию в соответствии с законом и нормативами, продолжил китайский военный. Ли Си подчеркнул, что войска постоянно сохраняют бдительность в данном районе и полны решимости отстаивать национальный суверенитет и безопасность.

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«Иначе война до полного истребления»: Медведев заявил о необходимости разделить Запад
Медведев предупредил о тотальной войне до полного истребления человечества
21 октября 2024, 13:37

Дмитрий Медведев. Фото: сайт правительства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что если на международной арене не установится баланс, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения. Об этом политик заявил в Telegram-канале 21 октября.
Медведев убежден, что Россия может стремиться к распаду США или к созданию полноценного противовеса. ШОС и БРИКС, по его мнению, могут стать таким противовесом на международной арене.

Зампред Совбеза процитировал Тютчева, утверждая, что России нужно не объединяться с западными странами, а разделять их. Он отметил, что за 160 лет ничего не изменилось, и России нужно либо ослабить Запад, вплоть до распада США, либо создать полноценный противовес Америке.
«Альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», — написал Медведев.

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Финляндия выделила 320 тысяч евро на исследование «широкомасштабного влияния России»
Власти Финляндии открыли приём заявок на исследование «влияния России»
21 октября 2024, 13:33

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Правительство Финляндии приступило к приёму заявок на так называемое исследование под названием «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке». На эти цели будет потрачено 320 тысяч евро, сообщается на сайте кабмина страны.
Отмечается, что приём заявок стартовал 21 октября и завершится 25 ноября. Принять участие в исследовании могут университеты, исследовательские институты, компании и организации.

При этом на сайте правительства не указано, с чём заключается исследование, кто, что и каким образом будет исследовать.

Напомним, что отношения между Финляндией и Россией сильно ухудшились после вступления северной страны в НАТО. В Москве в ответ на такое решение заявляли, что шаг совершенно бессмысленный, поскольку российская сторона не представляет угрозу для безопасности Финляндии.

Также по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом того, что Россия якобы отправляла к границе просителей убежища. Такие обвинения неоднократно отвергались Москвой и назывались двойными стандартами Запада.

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«Не США и НАТО»: ЕС заявил о своих планах на Украину после СВО
Politico: ЕС должен разместить «миротворцев» на Украине после конфликта
21 октября 2024, 13:18

Фото: istock/Photoboyko

Европейский издание американской газеты Politico утверждает, что именно страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут отправить «миротворческие» силы на Украину после окончания конфликта.
В поддержку этой идеи приводится мнение бывшего посла США в Японии Кеннета Вайнштайна. Он обсуждает наиболее вероятный сценарий завершения украинского конфликта без участия США и НАТО, сравнивая его с «корейским сценарием». Согласно этому плану, страну разделят на две части с созданием демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Политик считает, что европейцы должны быть готовы отправить свои войска на Украину после конфликта, чтобы продемонстрировать свою роль в этом процессе, пишет издание.
«Если будет создана демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это отправит четкий сигнал», — подчеркнул Вайнштайн.

Кроме того, Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после завершения конфликта «возникнет вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине».

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В Кремле отреагировали на угрозу Трампа «ударить по грёбаной Москве»
Песков об угрозах Трампа: Перед выборами в США звучит много громких заявлений
21 октября 2024, 12:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

В настоящее время в США постоянно раздаётся большое количество резонансных и эмоциональных заявлений. Это легко объяснимо: предвыборная гонка, призом в которой является президентское кресло, вступила в свою финальную стадию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию, появившуюся в американском издании The Wall Street Journal, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар «в самый центр грёбаной Москвы», если Россия «не оставит в покое» Украину.

Песков объяснил такое эмоциональное высказывание кандидата на пост главы государства от республиканцев желанием привлечь внимание и набрать дополнительные очки на финише предвыборной гонки. Он также добавил, что в Кремле предпочитают не выносить в публичное пространство подробности разговоров тет-а-тет на высшем уровне.

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«Перенацелили во враждебный лагерь»: в ГД призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Депутат Белик призвал извлечь уроки из референдума в Молдавии
21 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/DesignRage

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал россиян извлечь уроки из референдума по вступлению Молдавии в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Предварительные итоги референдума показали, что за евроинтеграцию страны выступают 50,29% граждан, против выступили 49,71%. Данные предоставлены ЦИК Молдавии после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.

Белик подчеркнул, что такие результаты показывают масштабный подход к пропаганде населения страны. Он убеждён, что гражданам многое пообещали, а они, в свою очередь, во все это поверили.

В настоящее время в Молдавии нет радикального превосходства выступающих за вхождение в состав Евросоюза. Однако на протяжении 30 лет Запад активно работал с молодёжью, что и показывают результаты прошедшего референдума.

Депутат призвал извлечь уроки из этого события, поскольку Западу удалось за сравнительно небольшой исторический период перенацелить дружескую к Россию страну во враждебный лагерь.

Следующим шагом, по словам Белик, может стать «дорожная карта» в НАТО.

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#молдавия
#евросоюз
#референдум
#россия
#госдума
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«Это чистый обман»: Лавров высказался о словах Байдена по ядерному оружию
Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
21 октября 2024, 12:28

Сергей Лавров. Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о словах президента США Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием. Он считает, что эти слова являются обманом. Лавров подчеркнул, что обсуждать вопросы ядерного сдерживания нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые фразы, скрывающие попытку получить одностороннюю выгоду.
В интервью aif.ru Лавров заявил, что предложение Байдена вести разговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием без каких-либо предварительных условий — это чистый обман.
«Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал глава МИД.

Лавров отметил, что исходя из слов Байдена, России предлагается согласиться на переговоры о сокращении вооружений, не требуя от США отказа от своей нынешней политики. Министр подчеркнул, что такие переговоры должны строиться на принципе взаимоуважения и учета того факта, что войны быть не должно.
«Когда тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя — разве это умно? Думаю, что нет», — сказал министр.

Он считает, что обсуждать ядерный вопрос нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые лозунги с односторонней выгодой в уме.

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#лавров
#джозеф байден
#россия
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Распад США является одной из долгосрочных целей России, заявил Медведев
21 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Racide

Распад США или создание полноценного противовеса им являются долгосрочными целями России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, соответствующий пост он опубликовал в своей Telegram-канале.
Также в числе озвученных политиком задач – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В это России помогают сами США, которые стремятся к господству над всем миром. Однако им вряд ли удастся добиться своей цели, поскольку дальше Россия будет добиваться распада самих Штатов. Или, как минимум, создания полноценного противовеса Вашингтону, как это было в годы существования СССР и Варшавского договора.

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#политика
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На Западе назвали цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину
Боуз: Остин мог приехать в Киев, чтобы заставить Украину пойти на переговоры
21 октября 2024, 12:12

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остин мог приехать в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить властей Украины пойти на переговоры. Такое предположение выдвинул ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что сейчас ходит много слухов о целях поездки американского министра обороны на Украину. Однако больше всего общество склоняется к тому, что Остин намерен заставить киевские власти признать реальность и приступить к переговорам с Россией.

В понедельник Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев, эту информацию подтвердили в Пентагоне. В ходе поездки он встретится с руководством страны и отметит обязательства США по оказанию Украине военной помощи.

Газета Wall Street Journal сообщала, что во время посещения украинской столицы Остин не будет объявлять о новых поставках вооружения и не даст разрешения ВСУ обстреливать Россию западным дальнобойным оружием.

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#сша
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#киев
#пентагон
#переговоры
#политика
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МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга
21 октября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вернувшиеся в состав России регионы не могут являться предметом какого-либо торга или объектом политических игр, как и их территория и проживающие на ней люди. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали свой выбор и навсегда связали свою судьбу с Россией. Какие-либо спекуляции на эту тему просто неуместны. Таким образом дипломат прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения, что основой для мирных переговоров могут стать гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль РФ над новыми территориями.

Полищук указал, что основой переговоров по урегулированию украинского конфликта должна стать задача устранения первопричин его возникновения. К ним дипломат отнёс расширение НАТО на восток, нарушение странами Запада принципа неделимости безопасности, а также откровенное попрание киевским режимом прав и свобод граждан, прежде всего национальных меньшинств и русскоязычного населения.

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