В Китае сообщили о призыве Си Цзиньпина к армии готовиться к войне

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны готовиться к войне. Об этом сообщают местные СМИ, передает издание Insider paper.
Отмечается, что китайский лидер сделал это заявление во время посещения ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. По словам Си, военным необходимо «всесторонне укреплять боевую подготовку и обеспечивать войска надежными боевыми возможностями». Он также заявил, что войска должны укреплять стратегическое сдерживание и боеспособность.
Ранее пресс-секретарь Восточной зоны боевого командования вооруженных сил Китая Ли Си, заявил, что НОАК завершила военные учения «Совместный меч-2024В» в районе Тайваня.
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Александр Климов