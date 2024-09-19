ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем в 2027 году

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Командование американских Военно-морских сил (ВМС) опубликовало план подготовки к ведению возможных боевых действий против Китая к 2027 году. Российский флот также указан в документе в качестве потенциальной угрозы.
Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского военного флота представляет собой подробное стратегическое руководство по повышению уровня готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году. Также он направлен на усиление долгосрочного преимущества американского флота.
В документе содержится утверждение, что он сформирован в качестве противодействия якобы имеющемуся у КНР плана провести вторжение на Тайвань в 2027 году. Косвенно там упоминается и Россия. Отмечается мощь российского подводного и атомного флота.
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