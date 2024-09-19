ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем в 2027 году

Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, что является терактом и геноцидом, а потому ведет к объявлению войны. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла во время телеобращения. По его словам, Израиль перешел все красные линии и подверг опасности мирное население страны.