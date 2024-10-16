Китай пригрозил уничтожить Тайвань

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Китай никогда не сдаст позиции в вопросе возвращения Тайваня силовым путем. Если Тайвань решится на риск, то его ждет полное уничтожение. Такое заявление сделал председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сообщает Reuters 16 октября.
Он предупредил, что Пекин искренне стремится к мирному воссоединению, но при этом не отказывается от возможности использовать силу.
Ранее командование американских ВМС опубликовало план подготовки к возможному конфликту с Китаем к 2027 году. В документе также упоминается российский флот как потенциальная угроза. Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского флота — это подробное руководство по повышению готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году.
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«Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет, если он осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», — заявил Биньхуа.
Ранее командование американских ВМС опубликовало план подготовки к возможному конфликту с Китаем к 2027 году. В документе также упоминается российский флот как потенциальная угроза. Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского флота — это подробное руководство по повышению готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году.
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Лия Мурадьян