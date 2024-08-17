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Украинский конфликт может стать ещё более жёстким и выйти за его пределы. Причина этого — действия Вооружённых сил Украины на территории Курской области.
К такому выводу пришли аналитики китайского издания Global Times. По мнению экспертов, ситуация на поле боя теперь стала ещё более сложной, а зона боевых действий может расшириться. Вторжение ВСУ на территорию России неминуемо приведёт к эскалации конфликта и повышению уровня насилия, считают специалисты из Китая.
Кроме того, эксперты издания предупреждают о возможности жёсткого ответа со стороны России на действия ВСУ в Курской области. После вторжения украинских военных на территорию российского региона вместо мирного урегулирования речь может идти толко об эскалации конфликта, заключают авторы публикации.
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Александр Бойцов