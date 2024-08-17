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Конфликт на Украине может принять более жестокий характер и выйти за пределы из-за действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Global Times.
Эксперты, пообщавшиеся с изданием, утверждают, что из-за атаки украинских войск на российский регион ситуация в зоне боевых действий стала гораздо сложнее. Также они не исключили, что конфликт может выйти за пределы нынешнего поля боя.
Источники их Китая предупредили, что за такие действия может последовать жёсткий ответ от России.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что ни о каких мирных переговорах между Москвой и Киевом не может идти речи, пока ВСУ находятся на российской территории.
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Источники их Китая предупредили, что за такие действия может последовать жёсткий ответ от России.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что ни о каких мирных переговорах между Москвой и Киевом не может идти речи, пока ВСУ находятся на российской территории.
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Анастасия Чинкова