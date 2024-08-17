Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе ВСУ в приграничье Курской области

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Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ударил неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что разведка установила цели в местах скопления живой силы и техники украинской армии. После этого вертолёт ударил ракетами С-13, ликвидировав бойцов ВСУ, бронированную и автомобильную технику ВСУ.
После этого экипаж совершил противоракетный манёвр, выпустил тепловые пушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.
По итоговым разведданным, все указанные цели были ликвидированы.
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После этого экипаж совершил противоракетный манёвр, выпустил тепловые пушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.
По итоговым разведданным, все указанные цели были ликвидированы.
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Анастасия Чинкова