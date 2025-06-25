Guardian: Стармер хочет передать 350 ракет Украине за счет активов РФ

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет передать Украине 350 современных ракет противовоздушной обороны за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает The Guardian.



«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — передает издание.

В материале отмечают, что объем очередной военной помощи составит 70 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка 95 миллионам долларов. Уточняется, ​этот случай является первым, когда британские власти используют замороженные активы РФ для предоставления вооружения киевскому режиму. В общем Лондон планирует передать Украине 350 ракет для систем ПВО.
Иван Мусатов

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