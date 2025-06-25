Guardian: Стармер хочет передать 350 ракет Украине за счет активов РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет передать Украине 350 современных ракет противовоздушной обороны за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает The Guardian.
«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — передает издание.
В материале отмечают, что объем очередной военной помощи составит 70 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка 95 миллионам долларов. Уточняется, этот случай является первым, когда британские власти используют замороженные активы РФ для предоставления вооружения киевскому режиму. В общем Лондон планирует передать Украине 350 ракет для систем ПВО.