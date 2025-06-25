Сийярто: в итоговом документе саммита не будет слов о пути Украины в НАТО

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО не будет говориться о вступлении Украины в альянс. Об этом дипломат рассказал венгерским журналистам.



«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сказал глава МИД.

Сийярто выразил и мнение венгерской стороны по данному вопросу. Как отметил дипломат, его страна считает это решение правильным и оно говорит само за себя.

Сийрято объяснил, что если Украина вступит в альянс, то ​это было бы равносильно началу третьей мировой войны. При этом Венгрия не желает развития такого сценария. К тому же члены НАТО не приняли решения о дальнейшей поддержке Украины.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0