Сийярто: в итоговом документе саммита не будет слов о пути Украины в НАТО

25 июня 2025, 02:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО не будет говориться о вступлении Украины в альянс. Об этом дипломат рассказал венгерским журналистам.







«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сказал глава МИД.