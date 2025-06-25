Орбан: принятие Украины в ЕС значило бы начало прямого конфликта с Россией
Принятие Украины в ЕС значило бы начало прямого конфликта стран Европы с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Принятие страны, воюющей с Россией, немедленно вовлекло бы ЕС в прямой конфликт. Не стоит ожидать, что какая-либо из стран-членов пойдет на такой риск», — пишет глава Венгрии на своей странице в соцсети X.
В своей публикации Орбан обращался напрямую к Владимиру Зеленскому. Таким образом прокомментировал публикацию главы киевского режима об итогах саммита НАТО.