Guardian: директор израильской разведки оказывал давление на прокурора МУС

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Йоси Коэн, находясь на посту директора службы внешней разведки Израиля «Моссад», оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую пост прокурора Международного уголовного суда (МУС), чтобы она отказалась расследовать военные преступления и преступления против человечества на оккупированных палестинских территориях. Об этом пишет британская газета Guardian.
Отметим, что Коэн занимал пост главы «Моссад» с января 2016 по июнь 2021 года, а Бенсуда находилась на посту прокурора МУС с 2012 по 2021 год.
Коэн лично участвовал в секретном заговоре, целью которого было оказание давления на Бенсуду, чтобы она отказалась вести расследование по Палестине.
Тайные контакты Коэна с Бенсуду проводились в годы, когда она ещё не начала официальное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях.
Расследование было начало лишь в 2021 году и достигло своей кульминации на прошлой неделе. Тогда главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет подавать заявления на получение ордеров на арест в связи с палестинским конфликтом.
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Коэн лично участвовал в секретном заговоре, целью которого было оказание давления на Бенсуду, чтобы она отказалась вести расследование по Палестине.
Тайные контакты Коэна с Бенсуду проводились в годы, когда она ещё не начала официальное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях.
Расследование было начало лишь в 2021 году и достигло своей кульминации на прошлой неделе. Тогда главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет подавать заявления на получение ордеров на арест в связи с палестинским конфликтом.
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Анастасия Чинкова