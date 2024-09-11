Маск: Харрис уже практически управляет страной вместо Байдена

Фото: istockphoto/rarrarorro
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оценил итоги предвыборных теледебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. По его мнению, нынешний вице-президент США «превзошла все ожидания».
На своей странице в социальной сети Х владелец компаний Tesla и SpaceX только задался риторическим вопросом, почему Харрис не проявляла себя на посту вице-президента, раз, как выясняется, была на это способна. Маск также считает, что модераторы встречи кандидатов не были справедливы и объективны по отношению к представляющему республиканцев Дональду Трампу.
По мнению эксцентричного миллиардера, Камала Харрис уже сейчас практически управляет страной вместо Джозефа Байдена, который после того, как отказался от участия в предвыборной гонке, крайне редко появляется на работе. В целом дебаты для Харрис следует признать удачными. Многие ожидали, что она будет заикаться, мямлить или по своему обыкновению смеяться невпопад, однако ей удалось избежать подобных ляпов, заключил Маск.
Читайте также:
Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
Американист Дудаков заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью
Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию
Александр Бойцов