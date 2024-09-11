Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский музыкант Джонни Кинг уличил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис в жульничестве во время теледебатов с конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.
Он обнаружил в её ухе подозрительную клипсу, которая при рассмотрении увеличенной фотографии оказалась беспроводным наушником Nova H1 Audio, передаёт телеграм-канал «Карлсон, который живёт на кринже». Не исключено, что таким образом вице-президент, которую даже некоторые сторонники считают не слишком умной, получала таким образом подсказки от своих помощников.
Кроме того, было замечено, что Харрис постоянно делала какие-то записи авторучкой во время разговора с Трампом. Хотя в регламенте встречи кандидатов было чётко согласовано, что никаких записей, а также никакого общения с помощниками во время дебатов быть не должно. Никакого опровержения словам Джонни Кинга со стороны команды Харрис пока не последовало.
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Александр Бойцов