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Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом

11 сентября 2024, 09:48
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский музыкант Джонни Кинг уличил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис в жульничестве во время теледебатов с конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.


Он обнаружил в её ухе подозрительную клипсу, которая при рассмотрении увеличенной фотографии оказалась беспроводным наушником Nova H1 Audio, передаёт телеграм-канал «Карлсон, который живёт на кринже». Не исключено, что таким образом вице-президент, которую даже некоторые сторонники считают не слишком умной, получала таким образом подсказки от своих помощников.

Кроме того, было замечено, что Харрис постоянно делала какие-то записи авторучкой во время разговора с Трампом. Хотя в регламенте встречи кандидатов было чётко согласовано, что никаких записей, а также никакого общения с помощниками во время дебатов быть не должно. Никакого опровержения словам Джонни Кинга со стороны команды Харрис пока не последовало.

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#встреча
Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию
11 сентября 2024, 09:19

Фото: сайт Кремля

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не менее 15 раз упомянул Путина и Россию во время дебатов со своей конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Педвыборное мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Нынешние предвыборные теледебаты между кандидатами были организованы телеканалом ABC News. Бывший, а, возможно, и будущий президент США говорил о Путине, в частности, когда утверждал, что конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не было бы при его администрации. Также Трамп подверг критике действующего президента Джозефа Байдена и чиновников Белого дома за отсутствие контактов с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта.

Этот раунд теледебатов транслировался всеми крупнейшими американскими телекомпаниями. Не исключено, что он окажется последним, так как Трамп и Харрис пока никак не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча.

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#сша
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#встреча
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#трамп
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Харрис обещает обеспечить США самой смертоносной армией в мире
11 сентября 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить страну самой смертоносной армией в мире. Об этом она сказала в заключительной речи по итогам дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
В эфире телеканала ABC News она пообещала создать в Штатах экономику возможностей и инвестировать средства в малый бизнес, а также в новые семьи. Вице-президент выразила надежду, что ей вместе с избирателями удастся поддержать положение Америки в мире и обеспечить стране заслуженное уважение. Вероятно, именно для этого и потребуется «самая смертоносная боевая сила в мире», которую кандидат в президенты США пообещала создать буквально в следующей фразе.

Харрис также добавила, что собирается защищать «фундаментальные права и свободы» США. При этом в заключение выступления она не стала, вопреки традиции, говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.

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Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского для урегулирования конфликта
11 сентября 2024, 06:54

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах.
Трамп заявил о намерении организовать переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время дебатов, трансляцию которых ведет РБК.

Трамп подчеркнул, что лично знаком с обоими лидерами и имеет хорошие отношения с ними. Он выразил уверенность, что их уважение к нему поможет достичь договоренностей.

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп, добавив, что нынешний президент США Джо Байден не способен эффективно общаться с российским лидером, что, по его мнению, только ухудшает ситуацию.
Отвечая на вопрос о том, является ли победа Украины в интересах США, Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Вице-президент США Камала Харрис в свою очередь отметила, что при Трампе Украина бы уже потерпела поражение, и выразила мнение, что европейские союзники рады тому, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. Она также предположила, что президент России Владимир Путин воспользовался бы слабостью Трампа в этой ситуации.

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#украина
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Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России
11 сентября 2024, 03:45

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты активно наращивают своё военное присутствие у российских границ. Об этом он сообщил во время командно-штабных учений «Океан-2024», передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, Вашингтон объясняет свои действия необходимостью противодействовать «российской угрозе» и Китаю. Однако такие действия, по мнению российского лидера, ведут к эскалации напряженности и провоцируют гонку вооружений, что угрожает безопасности как самих США, так и их союзников.

«США стремятся достичь военного преимущества, нарушая существующий баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул президент.
Учения «Океан-2024» проходят с участием китайских войск, а также при наблюдении представителей 15 стран, добавил Путин.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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#путин
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Еще одна страна готова отказаться от ЕС в пользу БРИКС
Вулин: в Сербии думают над вступлением в БРИКС из-за шантажа ЕС
11 сентября 2024, 02:51

Фото: photo.com/Bet_Noire

Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз (ЕС) продолжит шантажировать Белград.

«Если чиновники ЕС продолжат угрозы и шантаж, европейский путь Сербии завершится ее полноправным членством в БРИКС», — заявил Вулин.
Он подчеркнул, что Сербия не вступит в ЕС, если условием станет признание независимости Косово. Об этом сообщает ТАСС. Вулин также напомнил о невыполненных обязательствах ЕС по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, что подрывает доверие к европейским структурам.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич обсудит с Владимиром Путиным предстоящее приглашение на саммит БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдет 23-24 октября.

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Швейцария будет уговаривать Россию посетить саммит мира по Украине
МИД Швейцарии: для успешных мирных переговоров надо привлечь Москву к диалогу
11 сентября 2024, 02:31

Фото: Официальная страница МИД РФ

Швейцария намерена активно добиваться участия России в предстоящем саммите мира по урегулированию конфликта на Украине. Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что для успешного проведения мирных переговоров необходимо привлечь Москву к диалогу.
Пресс-секретарь МИД Швейцарии Йонас Монтани в беседе с РБК отметил важность участия всех сторон конфликта.

«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в мирные переговоры и продолжает работать над привлечением России к этому процессу», — заявил он.
Недавние дипломатические шаги, включая встречу главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса с Сергеем Лавровым, а также предстоящие переговоры с представителями Индии, подчеркивают усилия Швейцарии в поиске путей для мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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#переговоры
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МИД отреагировал на попытку США повлиять на отношения России и Китая
Захарова: Россия не будет отчитываться перед США за сотрудничество с КНР
10 сентября 2024, 22:18

Фото: сайт МИД РФ

Россия не будет отчитываться перед США за сотрудничество с Китаем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 сентября.
Мария Захарова прокомментировала заявление США о военных связях с Пекином. Беспокойство по поводу сотрудничества РФ и КНР выразил
советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом Пекин переживают сложный период из-за отношений Китая с Россией.
«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», – ответила Захарова в комментарии для RTVI.

Ранее представитель дипломатического ведомства заявила о связях Украины с сирийскими террористами. Офис президента Украины на улице Банковой в Киеве фактически стала новой международной террористической организацией, высказалась Захарова.

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Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией
10 сентября 2024, 21:15

Фото: iStock/Stadtratte

Польша на 90 дней продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе польского МИД и администрации республики.
Отмечается, что за порядка 90 дней действия буферной зоны количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 64%, что указывает на обоснованность введения таких мер и эффективность их работы.

Исходя из таких результатов, министр внутренних дел Польши подписал постановление, продлевающее ещё на 90 дней временный запрет на нахождение на определённой территории в приграничье, прилегающем к госгранице с Белоруссией.

Распоряжение вступит в силу 11 сентября.

По данным МВД, с начала действия буферной зоны (13 июня 2024 года) пограничными службами были зафиксированы 6130 попыток незаконного пересечения границы. При этом за те же 90 дней, но до введения буферной зоны, число попыток составляло 17 030.

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#минобороны
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«Нас почему-то не воспринимают»: Украинский депутат призвал нанести удар по Ирану
Депутат Рады Гончаренко* призывает нанести удар по Ирану
10 сентября 2024, 21:09

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал нанести удар по Ирану. Об этом политик написал в телеграмм-канале 10 сентября.
«А не имеем ли мы права ударить по Ирану? Иран – союзник России. Передает оружие. Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет», – написал депутат.

Как до этого сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен, позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок в РФ баллистических ракет из Ирана. Эти слухи вызвали ряд негативных заявлений со стороны украинских политиков в адрес Ирана.
«Нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – пожаловался Гончаренко* в том же телеграм-канале, говоря о военных ударах по Ирану.

Несмотря на официальное опровержение власти Украины продолжают агрессивную политику и заявления против Ирана.

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