Guardian: Орбан ничего не получил, согласившись на передачу помощи Украине

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получил ничего взамен на согласие предоставить Украине новый транш помощи от Евросоюза, пишет Guardian со ссылкой на источник.
Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите в Брюсселе все 27 лидеров стран Европейского союза одобрили передачу очередного транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
При этом, ранее Венгрия неоднократно блокировала пакеты украинской помощи.
Однако, как пишет Guardian, Виктору Орбану не удалось достичь компромисса со своими коллегами. К тому же, как сообщил собеседник газеты, Орбан «ничего не получил», согласившись на предоставление этого пакета макрофинансовой помощи Киеву.
Читайте также:
Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике
ТАСС: Венгерский премьер Орбан призвал к смене руководства Европейского Союза
Politico: Орбан может временно возглавить Евросовет после отставки Мишеля
При этом, ранее Венгрия неоднократно блокировала пакеты украинской помощи.
Читайте также:
Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике
ТАСС: Венгерский премьер Орбан призвал к смене руководства Европейского Союза
Politico: Орбан может временно возглавить Евросовет после отставки Мишеля
Евгения Парфентьева