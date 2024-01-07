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Politico: Орбан может временно возглавить Евросовет после отставки Мишеля

07 января 2024, 14:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть свой пост, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Его место может временно занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Нынешний глава Евросовета уйдёт в отставку в июле 2024 года, сообщает издание Politico, так как быть одновременно членом Европарламента запрещает устав организации. Лидерам ЕС предстоит достаточно быстро определить кандидатуру преемника. Это будет первый случая когда глава Совета Евросоюза покидает свой пост до истечения срока полномочий.

Венгрия с июля по декабрь как раз будет председательствовать в Евросовете, так что весьма вероятно, что обязанности главы организации в этот период будет исполнять глава венгерского правительства. В публикации отмечается, что «бесконтрольное правление» в ЕС Орбана, последовательного выступающего против интеграции Украины в европейское объединение, является как раз той ситуацией, которой главы остальных 26 стран-членов организации всеми силами хотели бы избежать.

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#украина
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила ударом по Южной Корее
Ким Е Чен: действия Южной Кореи будут иметь непоправимые последствия
07 января 2024, 13:55

Фото: iStock/ffikretow

Безосновательные действия военных и властей Южной Кореи приведут к непоправимым последствиям. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чен.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что Ким Е Чен дала ответ на заявления представителей власти Южной Кореи об артиллерийских учениях северокорейских военных. Она отметила, что любые просчёты и ошибки со стороны военных южнокорейской армии приведут к негативным последствиям.

Она подчеркнула, что армия Северной Кореи всегда наготове, поэтому в случае возникновения хоть малейшей провокации со стороны Южной Кореи, последует мгновенный удар.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что армия КНДР проводит учения в Жёлтом море. В ходе тренировки несколько снарядов упали около Северной разграничительной линии, которая фактически является морской границей между государствами.

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#кндр
#южная корея
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#учения
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В Италии предложили сформировать вооружённые силы Евросоюза
Глава МИД Италии Таяни предложил сформировать вооружённые силы Евросоюза
07 января 2024, 13:40

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз должен сформировать собственные вооружённые илы для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Об этом в интервью газете La Stampa сообщил вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По его словам, Евросоюз, стремящийся к миру во всём мире, должен создать европейскую армию, что стало бы важнейшей предпосылкой для проведения эффективной внешней политики.

Таяни заявил, что граждан европейских стран может защитить только Евросоюз. Поскольку в мире есть такие мощные игроки как США, Китай, Россия и Индия, а также постоянно разгораются крупные конфликты, Евросоюз должен создать единую большую армию, которая позволит защитить европейские страны от вступления в конфликты с другими государствами.

Также министр призвал как можно скорее рассмотреть это предложение, а не откладывать его.

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#оборона
#страны
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Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Екатерины из США в Россию
07 января 2024, 12:50

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Президент России Владимир Путин после рождественской службы рассказал о возвращении из США иконы мученицы Елизаветы. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства рассказал, что икону мученицы Елизаветы с частицей её мощей ему подарил предстоятель зарубежной церкви в США.

Путин поделился с семьями военнослужащих, погибших во время СВО, историей возвращения иконы из Нью-Йорка. Президент привёз икону к себе домой и осознал, что она вернулась на Родину. После этого он перенёс её в церковь в Ново-Огарёво, поскольку именно она была их домовым храмом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в Рождество посетил храм Спаса Нерукотворного Образа, расположенный на территории его резиденции Ново-Огарёво. Там он встретился с семьями участников СВО, погибших на фронте.

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#рождество
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В Германии требуют остановить Россию с помощью немецких ракет
Председатель ХСС Зедер призвал поставить Украине ракеты Taurus
07 января 2024, 11:25

Фото: iStock/photosvit

Премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал поставить Украине ракеты Taurus, чтобы избежать победы России. Об этом сообщает портал T-Online.
По словам Зедера, ракеты Taurus – это единственная возможность ВСУ отразить удары российских беспилотников и ракет, что в конечном итоге позволит Украине «вновь набраться мужества» и не допустить победы России в конфликте.

Политик добавил, что в случае победы России, Германия и Евросоюз столкнутся с серьёзными проблемами в сфере безопасности, а США будут постепенно отходить от решения международных конфликтов.

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#поставки
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Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию министра обороны Остина
Politico: Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
07 января 2024, 11:05

Фото: iStock/icholakov

Пентагон не сообщил Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в течение трёх дней власти США не были в курсе госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Это стало известно лишь тогда, когда министр прибыл в медицинский центр Уолтера Рида.

Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана. Уточняется, что они не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.

Издание также пишет, что конгрессу сообщили о заболевании министра за 15 минут до публикации Пентагоном общедоступного пресс-релиза.

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#белый дом
#министр
#оборона
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Bloomberg: Американская разведка заявила о воде вместо топлива в ракетах КНР
07 января 2024, 11:02

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Коррупция, распространившаяся в Китае, нарушила планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооружённых сил страны и подготовку к возможной войне на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня. Американская разведка, например, сообщает о случаях обнаружения воды вместо топлива в китайских ракетах.
Предпринятая главой государства масштабная чистка в ракетных войсках и во всех вооружённых силах страны была вызвана именно коррупцией, проникшей практически во все звенья Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает информационное агентство Bloomberg. Американские чиновники в Белом доме и Пентагоне полагают, что теперь Си Цзиньпин вряд ли сможет рассчитывать в ближайшее время на возможность ведения китайской армией масштабных военных действий.

По оценке разведывательных служб США, коррупция в рядах НОАК и в целом в оборонно-промышленном комплексе привела к подрыву доверия к возможностям китайских военных в целом. За последние полгода под репрессии по делам о взяточничестве попали более 12 крупных китайских военных чиновников. Это говорит о том, что власть Си Цзиньпина над партией и страной остаётся прочной, а сам он по-прежнему будет стремиться к укреплению дисциплины, мощи и оснащённости НОАК, чтобы иметь возможность ведения успешных боевых действий в долгосрочной перспективе, подводят итог авторы публикации.

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#сша
#власть
#страны
#коррупция
#чиновники
#китай
#си цзиньпин
#армия
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В Германии больше года не могут понять, чьи дроны следят за учениями бойцов ВСУ
07 января 2024, 10:43

Фото: iStock/NatureNow

В Германии больше года пытаются понять, чьи беспилотники наблюдают за местами тренировок немецких и украинских военных и их казармами. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что постоянно над полигонами и казармами летают неопознанные дроны. Чаще всего они появляются в местах прохождения подготовки украинских военных.

Эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат бундестага Маркус Фабер убеждён, что за этим стоит Россия. Он рассказал изданию, что полёты дронов чётко спланированы, и вся эта ситуация якобы указывает на вмешательство российской стороны.

Вместе с тем, немецкий политик не смог никак аргументировать свою позицию.

Издание также отмечает, что в Германии о проблеме с появлением неопознанных дронов знают давно. Однако никакие предпринятые действия не приблизили руководство к выяснению того, откуда они прилетают.

Также 15 ноября 2023 года была создана оперативная группа, которая должна осуществлять работу над борьбой с беспилотниками. Но за прошедшие месяцы конкретных результатов достигнуто не было.

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#германия
#всу
#военные
#учения
#беспилотник
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Трамп предрёк уничтожение США до осенних президентских выборов
Трамп заявил, что Байден уничтожит США до выборов президента
07 января 2024, 10:15

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить государство до проведения в нём президентских выборов. С такой позицией выступил бывший глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Как сообщает РИА Новости, Трамп предполагает, что запланированные через десять месяцев президентские выборы в США, хоть и близки, но за это время нынешнее правительство может уничтожить государство.

Также экс-президент отметил, что при его правлении конфликты на Украине и Ближнем Востоке никогда бы не произошли, поскольку он умеет находить общий язык с лидерами других стран.

В связи с этим, Трамп заявил, что является единственным кандидатом на пост главы государства, который способен спасти США.

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#дональд трамп
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#сша
#выборы
#политика
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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС «Нусейрат» и его зама
07 января 2024, 06:30

Фото: iStock/e-crow

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было объявлено об уничтожении командира подразделения ХАМАС в Нусейрате и его заместителя.
Истребительные авиационные силы Израиля произвели удар, в результате которого были ликвидированы командир батальона ХАМАС в Нусейрате, Исмаил Сирадж, и его заместитель Ахмед Вехбе.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали территорию Израиля, обстреляв ее ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске военной операции в Газе.

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#израиль
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#солдат
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