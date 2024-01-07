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Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть свой пост, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Его место может временно занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия с июля по декабрь как раз будет председательствовать в Евросовете, так что весьма вероятно, что обязанности главы организации в этот период будет исполнять глава венгерского правительства. В публикации отмечается, что «бесконтрольное правление» в ЕС Орбана, последовательного выступающего против интеграции Украины в европейское объединение, является как раз той ситуацией, которой главы остальных 26 стран-членов организации всеми силами хотели бы избежать.
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Александр Бойцов