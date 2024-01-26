Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике

Прессман заявил, что Орбан, якобы, проводит внешнюю политику, основываясь на «фантазиях» о неких захватчиках и международной венгрофобии. На самом же деле, считает американских посол, действия Орбана служат только его внутриполитическим планам.«Но в конечном счете это просто фантазия», — подчеркнул Прессман. Дипломат считает, что решение венгерского правительство политизировать свои отношения со всеми союзниками, включая Соединённые Штаты Америки, не пойдут на пользу Венгрии. Помимо этого, заявил Прессман, подобный подход сыграет на руку России, а также создаст угрозу для единства Североатлантического альянса.Читайте также: Орбан призвал венгерский парламент ратифицировать вступление Швеции в НАТОЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за блокирования помощи КиевуОрбан: Быстрое развитие Азии вводит Европу в состояние фрустрации