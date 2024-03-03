Guardian: Рейтинг неодобрения Джо Байдена достиг нового максимума

Фото: РИА Новости/Стрингер
Неодобрение американских избирателей работой президента Джо Байдена достигло 47% — это самый высокий отрицательный показатель за все время его президентства, согласно опросу, опубликованному в субботу. Данные социологического исследования приводит The Guardian.
Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране.
Исследование показало, что только каждый четвертый избиратель (24%) считает, что страна движется в правильном направлении — ключевой вопрос в преддверии общенациональных выборов — и более чем в два раза больше избирателей заявили, что политика Байдена причинила им личный вред, чем те, кто сказал, что она помогла.
Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.
Эти результаты получены в конце февраля, когда кампания по переизбранию Байдена пытается изменить представление об озабоченности избирателей возрастом кандидата от демократов, остротой ума и его поведением во внешней политике и экономике.
Опрос является лишь последним, раскрывающим глубину недовольства избирателей президентом США. На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Байден отстает от Дональда Трампа в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства продолжит работать «на благо американцев». Она акцентировала внимание на достижениях нынешнего руководства в области экономики, здравоохранения и борьбы с изменением климата. По словам Жан-Пьер, президентство Байдена имеет историческое значение.
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Исследование показало, что только каждый четвертый избиратель (24%) считает, что страна движется в правильном направлении — ключевой вопрос в преддверии общенациональных выборов — и более чем в два раза больше избирателей заявили, что политика Байдена причинила им личный вред, чем те, кто сказал, что она помогла.
Эти результаты получены в конце февраля, когда кампания по переизбранию Байдена пытается изменить представление об озабоченности избирателей возрастом кандидата от демократов, остротой ума и его поведением во внешней политике и экономике.
Опрос является лишь последним, раскрывающим глубину недовольства избирателей президентом США. На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Байден отстает от Дональда Трампа в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства продолжит работать «на благо американцев». Она акцентировала внимание на достижениях нынешнего руководства в области экономики, здравоохранения и борьбы с изменением климата. По словам Жан-Пьер, президентство Байдена имеет историческое значение.
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