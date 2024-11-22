Депутат Толмачев об «Орешнике»: мы не ставим ультиматум, мы ставим в известность

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Россия готова ответить на агрессию всех своих противников и не ставит никому ультиматумов, а ставит в известность, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина о применении новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». По словам парламентария, в арсенале страны есть оружие, способное долететь до любой точки планеты.
«Мы готовы защищать свой суверенитет и безопасность братской Белоруссии всей мощью нашего оружия. Мы никому не ставим ультиматумов, мы ставим в известность тех, кто продолжает разжигать конфликт в центре Европы, жертвуя сотнями тысяч жизней украинцев в угоду своим интересам», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия даст «более мощный ответ» на удары ВСУ западным оружием по военным объектам в Курской и Брянской областей. Он подчеркнул, что данное президентом США Джо Байденом разрешение для ВСУ лишь подтверждает, что против Москвы воюет весь альянс НАТО.
Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с началом использования ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, в результате ударов таким оружием по Курской и Брянской областям пострадали мирные жители. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.
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