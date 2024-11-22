Депутат Чепа: «Орешник» способен долететь до Берлина за 8 минут

Фото: iStock/ Oleg Elkov
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что время полета ракеты «Орешник» до Берлина составляет восемь минут.
Слова канцлера Германии Олафа Шольца о применении Российской Федерацией ракеты «Орешник» демонстрируют понимание немецким лидером боевого потенциала Москвы, обратил внимание депутат Государственной Думы.
Ранее канцлер Германии назвал применение РФ ракеты средней дальности «Орешник» для удара по Украине «пугающей эскалацией».
Читайте также:
Депутат Толмачев об «Орешнике»: мы не ставим ультиматум, мы ставим в известность
МВД Британии о запуске «Орешника»: Лондон будет продолжать поддерживать Киев
Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
«Шольц правильно понял, насколько эта война опасна, это он абсолютно правильно заметил. Самое главное, чтобы Шольц сумел сделать из этого правильные выводы. (...) Это были боевые испытания ракеты, которая летает со скоростью 10 Махов и которая несла простую боевую часть, но у этой ракеты есть и другие боевые части. Она недосягаема ни для Patriot, ни для чего-либо другого», — подчеркнул Алексей Чепа.
Ранее канцлер Германии назвал применение РФ ракеты средней дальности «Орешник» для удара по Украине «пугающей эскалацией».
Читайте также:
Депутат Толмачев об «Орешнике»: мы не ставим ультиматум, мы ставим в известность
МВД Британии о запуске «Орешника»: Лондон будет продолжать поддерживать Киев
Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Ольга Енгалычева