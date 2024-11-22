Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По словам министра, реакцией Зеленского на ответные удары ВС РФ стал страх. Он сразу же начал обвинять своих союзников в том, что они оставляют его без оружия во время эскалации конфликта и действий российской стороны.
Лавров отметил, что Зеленскому будет полезно находиться поближе к реальности и ощущать всё происходящее на собственной шкуре.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с применением ВСУ дальнобойного оружия для нанесения ударов по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.
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Лавров отметил, что Зеленскому будет полезно находиться поближе к реальности и ощущать всё происходящее на собственной шкуре.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с применением ВСУ дальнобойного оружия для нанесения ударов по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.
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Анастасия Чинкова