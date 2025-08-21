Guardian: Трамп хочет отказаться от организации переговоров России и Украины

21 августа 2025, 16:15

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп хочет отказаться от организации переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, этим должны заняться сами Москва и Киев.





Как рассказали знакомые с ситуацией источники из американской администрации, Трамп не собирается принимать прямого участия в потенциальной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Как ранее отмечал американский глава, намерен провести трехсторонний саммит только после их прямого диалога.





«Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия», — пишет газета The Guardian.