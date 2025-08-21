Стало известно, когда Путин посетит Индию
Президент РФ Владимир Путин совершит рабочий визит в Индию до конца текущего года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс‑конференции по итогам переговоров с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает РИА Новости.
По его словам, в рамках диалога обсуждаются предстоящие мероприятия, в том числе подготовка визита президента и «солидного пакета документов» к предстоящему саммиту.
Ранее временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин отметил, что стратегическое партнёрство двух стран выходит на новый уровень и что они готовы совместно искать решения в сложных ситуациях; по его словам, Индия не откажется от российской нефти, несмотря на давление США.
Представитель российского посольства в Нью‑Дели добавил, что Индия покупает российскую нефть со скидкой, поскольку у неё практически нет альтернативных источников поставок.
