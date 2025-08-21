Стало известно, когда Путин посетит Индию

21 августа 2025, 14:17

Лавров: президент Путин посетит Индию с рабочим визитом до конца текущего года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин совершит рабочий визит в Индию до конца текущего года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс‑конференции по итогам переговоров с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает РИА Новости.