Iltalehti: власти Финляндии возведут забор «максимально близко» к границе России
Финляндия продолжает реализацию масштабного проекта по строительству пограничного заграждения на юго-востоке страны – вдоль границы с Россией. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
Отмечается, что заграждение станет частью комплексной системы безопасности, включающей в себя сам забор с повышенными защитными характеристиками, пограничную дорогу для патрулирования,
систему технического наблюдения, оснащённую видеокамерами, громкоговорителями и датчиками движения.
По данным издания, забор будет возведён «максимально близко к линии государственной границы» в строгом соответствии с международными нормами.
Особое внимание будет уделено юго-восточному участку границы*, где расположены наиболее загруженные контрольно-пропускные пункты (КПП). Именно в этом районе фиксируется наибольшая активность и потенциальные риски, связанные с пересечением границы.
По оценкам властей, основная часть заграждения будет завершена к концу 2025 года, а весь проект – к 2026 году. Строительство ведётся в рамках усиления национальной безопасности и на фоне сохраняющегося напряжения в отношениях между ЕС и Россией.
Финляндия ранее уже заявляла, что новые барьерные меры необходимы для предотвращения возможных провокаций и нелегального пересечения границы. Власти страны подчёркивают, что проект не направлен против конкретных граждан, но служит исключительно целям контроля и стабильности.
