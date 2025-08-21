Лавров указал на важность легитимности киевской власти при подписании соглашений

21 августа 2025, 14:20

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из ключевых проблем при возможном подписании мирных соглашений с Украиной станет вопрос легитимности украинской власти. Об этом пишет РИА Новости.