Лавров указал на важность легитимности киевской власти при подписании соглашений
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из ключевых проблем при возможном подписании мирных соглашений с Украиной станет вопрос легитимности украинской власти. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, Москва не исключает возможность переговоров, однако вопрос о легитимности украинских представителей неизбежно возникнет, когда дело дойдёт до подписания договоренностей. Он напомнил, что Владимир Зеленский до сих пор не отменил указ, принятый три года назад, который прямо запрещает ему вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия по-прежнему поддерживает принципы гарантий безопасности для Украины, выработанные в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.
Таким образом, Россия продолжает настаивать на возобновлении дипломатического диалога, но указывает на юридические и политические препятствия со стороны Киева, в том числе связанные с истечением срока полномочий главы киевского режима.
Читайте также: