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Guardian: в Британии подростков из Украины заставляют учить русский язык

Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

В школах Великобритании украинских подростков заставляют учить русский язык. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на Guardian.


В издании пишут, что с начала сво в Британию приехало порядка 34 тысяч украинских подростков. После заявлений о том, что в школах детей заставляют учить русский язык, киевские власти потребовали от правительства Соединенного Королевства обеспечить подросткам обучение на украинском языке.

Министерство образования Украины направило письмо министру образования Бриджет Филипсон с соответствующим заявлением. Также тысячи украинских граждан, которые живут в Британии, подписали петицию о введении украинского языка в школах. Они заявляют, что это исключительно важно для независимости, самосознания и будущего подростков.

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#русский язык
#обучение
#сво
#украина
#великобритания
Посол РФ в Бельгии: НАТО увеличивает военный потенциал для конфликта с Россией
28 декабря 2024, 05:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин объяснил, что наращивание военного потенциала НАТО связано с подготовкой к конфликту с Россией. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией», — заявил Токовинин.

При этом российская сторона не раз говорила о намерениях НАТО вступить в конфликт с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что расширение альянса не станет причиной большей безопасности в Европе. Подобные действия НАТО несут агрессивный характер.

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#конфликт
#комплекс
#дмитрий песков
#нато
#рф
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К границам Тайваня приблизилось семь самолетов и пять кораблей армии Китая
28 декабря 2024, 04:57

Фото: iStock/Rich Townsend

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к границе семи самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Этим ведомство поделилось на своей странице в соцсети X.
«Семь самолетов НОАК и пять кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — говорится в сообщении.
Один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону ПВО Тайваня. В ведомстве отметили, что вооруженные силы следили за ситуацией и отреагировали на нее соответствующим образом.

Тайвань с 1949 года находится под управлением собственной администрации. ​При этом Пекин настаивает, что территория ​числится как одна из провинций Китая.

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#китай
#самолёты
#корабль
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Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США для разрешения спора
28 декабря 2024, 03:25

Фото: iStock/grinvalds

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США, чтобы он разрешил спор после своего вступления в должность. Об этом пишут РИА Новости.
«Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность», — сообщают в агентстве.

В апреле этого года действующий президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok переходит под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Законопроект вступает в сиду 19 января, когда как Дональд Трамп вступает на должность главы государства 20 числа того же месяца. В СМИ отмечалось, что на прошлой неделе Трамп встречался с гендиректором TikTok Шоу Цзы.

В своем ходатайстве Трамп назвал соцсеть уникальной. Также он и сам является пользователем TikTok, где имеет почти 15 миллионов подписчиков.

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#сша
#дональд трамп
#соцсеть
#джо
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Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране
28 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Srdjanns74

В США побит рекорд по количеству бездомных в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад президентской администрации.
В январе 2024 года число бездомных в США достигло 772 тысяч человек. Этот результат является рекордным за 20-летнюю историю подобных исчислений. При этом в 2023 году в Штатах зафиксировали наличие 650 тысяч бездомных. В процентном выражении этот показатель вырос на 18%.

В издании отмечают, что резкий рост наблюдается среди бездомных семей с детьми, на 39%. Причинами данного явления называют высокую арендную плату, наплыв мигрантов и отсутствие доступного жилья.

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#бездомные
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Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января
28 декабря 2024, 01:57

Фото: iStock/alfexe

Министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что государственный долг страны достигнет потолка в период с 14 по 23 января. Соответствующее письмо она направила в американский конгресс.
«Сейчас минфин ожидает достижения нового потолка с 14 по 23 января. В это время министерству потребуется принять экстренные меры», — написала Йеллен.

К тому же было отмечено, что со 2 января следующего года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Он был отменен в 2023 году после принятия закона о фискальной ответственности. Йеллен призвала конгресс изменить ситуацию, так как это может навредить кредитоспособности страны. На сегодняшний день размер государственного долга США составляет порядка 36,2 триллионов долларов.

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#сша
#минфин
#доллар
#конгресс сша
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МИД Франции: заключение президента Грузии Зурабишвили является неприемлемым
28 декабря 2024, 01:09

Фото: iStock/Denis Kabanov

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что угрозы посадить в тюрьму президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми. Об этом он написал в соцсети X.
«Угрозы «Грузинской мечты» посадить в тюрьму президента Саломе Зурабишвили неприемлемы и несовместимы ни с какими европейскими перспективами. Насилие и запугивание демонстрантов должны быть прекращены», — говорится в сообщении.

Причиной высказывания Аддада являются угрозы в сторону Зурабишвили со стороны правящей партии республики «Грузинская мечта». Также экс-глава государства не признает легитимность нынешнего парламента Грузии и новоизбранного президента Михаила Кавелашвили. Сама Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны.

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#грузия
#франция
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Захарова: Зеленский ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики
28 декабря 2024, 00:51

Фото: iStock/DmyTo

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слушать Владимира Зеленского опасно, так как он ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики. Об этом политик сказала в своем интервью для RT.
«Во-первых, потому что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами — наркотиков», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что Зеленский употребляет наркотические вещества на протяжении долгого времени. В связи с этим он становится опасен из-за власти и своих амбиций. При этом Зеленский постоянно делает заявления, противоречащие его прошлым высказываниям.

Также Захарова высказалась о статусе Зеленского на Украине. Дело в том, что срок его президентских полномочий истек еще в мае, в связи с чем в стране не могут описать его юридическое состояние. Захарова уточнила, что Зеленский уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий. Даже внутри самой Украины ведутся дебаты о том, как оценивать его статус.

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#мид рф
#зеленский
#захарова
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Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии
28 декабря 2024, 00:13

Фото: iStock/bukki88

Дональд Трамп станет первым избранным президентом в современной истории, кто дважды посетит с государственным визитом королевскую семью Великобритании. Об этом пишет газета Telegraph.
«Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью», — говорится в сообщении.

МИД Великобритании уже готовит соответствующие приглашение, которое направят Трампу при его возвращении в Белый дом. Как пишут Telegraph, таким способом британский премьер Кир Стармер хочет построить крепкие отношения с избранным главой США. Для этого он использует заинтересованность Трампа в королевской семье.

В последний раз Трамп был в Великобритании во время первого президентского срока в 2019 году. После поездки у него остался собственный альбом с фотографиями.

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#сша
#дональд трамп
#мид
#великобритания
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«ВО»: американский комплекс ПРО THAAD впервые за 16 лет перехватил ракету
27 декабря 2024, 23:58

Фото: iStock/e-crow

Американский комплекс противоракетной обороны THAAD впервые за 16 лет успешно перехватил ракету. Об этом пишет telegram-канал «Военный обозреватель».
«Перехват баллистической ракеты хуситов над Израилем стал первым за 16 лет эксплуатации для американского комплекса THAAD успешным боевым перехватом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс остановил ракету над Израилем, которая была запущена хуситами.

Ранее «Радио 1» писало, что на Западе назвали единственную систему, которая способна перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Этим комплексом стал американский THAAD.

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#сша
#комплекс
#ракеты
#израиль
#хуситы
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