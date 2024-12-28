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В школах Великобритании украинских подростков заставляют учить русский язык. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на Guardian.
В издании пишут, что с начала сво в Британию приехало порядка 34 тысяч украинских подростков. После заявлений о том, что в школах детей заставляют учить русский язык, киевские власти потребовали от правительства Соединенного Королевства обеспечить подросткам обучение на украинском языке.
Министерство образования Украины направило письмо министру образования Бриджет Филипсон с соответствующим заявлением. Также тысячи украинских граждан, которые живут в Британии, подписали петицию о введении украинского языка в школах. Они заявляют, что это исключительно важно для независимости, самосознания и будущего подростков.
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Иван Мусатов