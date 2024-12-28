Посол РФ в Бельгии: НАТО увеличивает военный потенциал для конфликта с Россией

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Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин объяснил, что наращивание военного потенциала НАТО связано с подготовкой к конфликту с Россией. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией», — заявил Токовинин.
При этом российская сторона не раз говорила о намерениях НАТО вступить в конфликт с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что расширение альянса не станет причиной большей безопасности в Европе. Подобные действия НАТО несут агрессивный характер.
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Иван Мусатов