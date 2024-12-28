МГЛУ: сотни тысяч украинцев осуществляют мошеннические звонки на номера россиян

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Как рассказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, сотни тысяч украинских граждан осуществляют мошеннические звонки на номера россиян. Этим эксперт поделился с РИА Новости.
«Это в подавляющем большинстве украинцы, у них сотни тысяч людей вовлечены в эти мошеннические схемы», — говорится в сообщении.
Силантьев рассказал, что на Украине расположено около трех тысяч офисов, где мошенники звонят россиянам. В Днепропетровске задействовано свыше 60 тысяч граждан в данной схеме. Эксперт назвал такое явление полноценной отраслью злодейской экономики. Ежедневно граждане России получают до 20 миллионов звонков с мошеннических номеров Украины.
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