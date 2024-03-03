Губернатор Айдахо публично призвал избавиться от Байдена

Фото: iStock/rarrarorro
Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл публично призвал избавиться от президента Джо Байдена, поддержав кандидата от Республиканской партии Дональда Брауна. Об этом он сам сообщил в социальной сети X (экс-Twitter, заблокирован в России).
«Нам нужно исправить ситуацию на границе, снизить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральной политике. Время избавиться от Джо Байдена и вернуть президента Трампа в Белый дом», — написал он.Ранее с Трампом встретился губернатор Техаса Грег Эбботт, проигнорировав при этом визит Байдена. А сам Трамп, в свою очередь, в интервью журналистам Fox News назвал Эбботта одним из главных претендентов на пост вице-президента США в случае своей победы на президентских выборах.
Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.
Читайте также:
Guardian: Рейтинг неодобрения Джо Байдена достиг нового максимума
Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
Артем Путинцев