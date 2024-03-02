Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом

Фото: iStock/4nadia
Дональд Трамп со стопроцентным результатом выигрывает праймериз Республиканской партии США в штате Миссури, сообщает Associated Press. Его главная и единственная конкурентка в борьбе за номинацию, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, не смогла набрать ни одного голоса, и теперь всё население штата на летнем партийном съезде, по американским законам, обязано будет выдвинуть Трампа кандидатом на президентских выборах в ноябре.
Никки Хейли проигрывает Трампу штат за штатом — до этого экс-президенту удалось обыграть её в родной для Хейли Южной Каролине, губернатором которой она была до перехода на работу в ООН. Но даже тогда она отказалась выходить из предвыборной гонки. По её словам, причина этого заключается в том, что американцы недовольны ни Трампом, ни действующим главой США — демократом Джо Байденом.
Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
Читайте также:
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
РИА Новости: Трамп с рекордным результатом побеждает на выборах в Южной Каролине
Путин: Байден для России лучше, чем Трамп, так как он более прогнозируемый
Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
Читайте также:
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
РИА Новости: Трамп с рекордным результатом побеждает на выборах в Южной Каролине
Путин: Байден для России лучше, чем Трамп, так как он более прогнозируемый
Артем Путинцев