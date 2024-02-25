Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли

Фото: iStock/vchal
Бывший президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу над нынешним главой страны Джо Байденом. Такое мнение выразила экс-постпред США при ООН, один из кандидатов в президенты США Никки Хейли, добавив, что она не выйдет из предвыборной борьбы.
Также Хейли заявила, что будет продолжать бороться за пост президента США, поскольку, по её мнению, американцы не довольны ни Трампом, ни Байденом.
Читайте также:
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Трамп заявил о победе с рекордным результатом на родине главной соперницы
Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но продолжает сопротивление
Анастасия Чинкова