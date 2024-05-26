Губернатор американского штата объяснил, как Байден помог своим главным противникам

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Энергетическая политика американского президента Джозефа Байдена помогла его главным врагам, с таким заявлением выступил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью для Fox News.
«Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Бергам.
По словам политика, подход к этой сфере Байдена привёл к росту инфляции в Соединённых Штатах, а также опустошил стратегический нефтяной резерв государства.
Он также подчеркнул, что политика действующего президента приводит к уменьшению рабочих мест для американцев.
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