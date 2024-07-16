Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков взял больничный

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по рекомендации врачей уходит на больничный до конца текущей недели. Глава областной администрации сообщил, что чувствует себя «не очень хорошо».
Об этом сам руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале. Он добавил, что, посоветовавшись с медиками, принял решение плотнее заняться своим здоровьем, чтобы затем с новыми силами и с полной отдачей справляться с вызовами и решать те задачи, которые ставит нелёгкое время.
Вячеслав Гладков уточнил, что уезжать никуда не планирует, останется в Белгороде, но ему «нужно отлежаться». До понедельника он обещал поправить своё пошатнувшееся здоровье и выйти на работу в штатном режиме. Губернатор выразил сожаление, что ему не удалось справиться с болезнью «на ногах». Он также пообещал продолжать отправлять регулярные утренние и вечерние сообщения с подробной информацией о событиях в регионе.
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