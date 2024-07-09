Гладков сообщил о числе погибших при ночном обстреле ВСУ Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о числе погибших и пострадавших при ночном обстреле ВСУ региона.
Минувшей ночью регион подвергся массированным ударам со стороны украинских войск. По последним данным, в результате ударов ВСУ погибли четыре мирных жителя, ещё 20 человек получили ранения. Из них 17 продолжают находиться в больницах, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Кроме того, в результате ударов были повреждены 160 квартир, 60 частных домовладений и порядка 140 автомобилей.
Губернатор подчеркнул, что все восстановительные работы будут начаты в ближайшее время. Также продолжается подомовой обход.
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Кроме того, в результате ударов были повреждены 160 квартир, 60 частных домовладений и порядка 140 автомобилей.
Губернатор подчеркнул, что все восстановительные работы будут начаты в ближайшее время. Также продолжается подомовой обход.
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Анастасия Чинкова