Глава Белгородской области рассказал о числе погибших жителей с начала СВО

Фото: IStock/gorodenkoff
Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, еще свыше 1,1 тыс. ранены. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона заявил о восьми раненых в результате обстрела ВСУ.
Он также уведомил о состоянии детей, попавших под удар дрона на детской площадке. Уточняется, что ВСУ намеренно поразили именно эту цель, поскольку даже поблизости солдаты ВС РФ, военная техника или оборонные предприятия не находились. Один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Гладков: восемь человек ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
В Днепропетровской области прозвучали взрывы, связанные с работой ПВО Украины
Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке в Шебекино
Олег Дикий