Стубб призвал Финляндию готовиться к увеличению расходов на оборону

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Президент Финляндии Александер Стубб призвал жителей страны готовиться к увеличению расходов на оборону. Об этом он заявил в интервью газете Ilta-Sanomat. По его словам, рост вложений в оборонный сектор обусловлен якобы угрозой со стороны России и нестабильностью во всем мире.
«Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся. Мы должны морально подготовиться к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой - из-за союзников по НАТО», — пояснил он.Стубб добавил, что скорее всего расходы на оборону в 2% ВВП придется увеличить, а подспорьем для этого должны стать совместные решения вместе с другими участниками НАТО.
По данным газеты, в 2024 году расходы Финляндии на оборону уже достигли отметки в 2,3% ВВП, но такое значение обусловлено покупкой 64 американских истребителей F-35.
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