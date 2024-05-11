Губернатор Курской области Старовойт возглавит Минтранс

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта министром транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Отмечается, что Старовойт ознакомлен с тонкостями этой отрасли, поскольку с 2012 по 2018 годы руководил Росавтодором, а в 2019 году возглавил подгруппу Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту.
Кроме того, Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который пригодится ему на посту главы Минтранса.
Напомним, что ранее ведомство возглавлял Виталий Савельев. Он занял этот пост в ноябре 2020 года. В новом составе кабмина Мишустин предложил назначить его вице-премьером.
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Кроме того, Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который пригодится ему на посту главы Минтранса.
Напомним, что ранее ведомство возглавлял Виталий Савельев. Он занял этот пост в ноябре 2020 года. В новом составе кабмина Мишустин предложил назначить его вице-премьером.
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Анастасия Чинкова