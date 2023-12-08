Воробьёв: число благоустроенных парков в Подмосковье превысило 190

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество современных и благоустроенных парков в Московской области с каждым годом растёт. Сейчас их уже 192, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Если в 2014 году их было 25, то сейчас – 192. Мы стараемся сделать не просто красивую локацию, а наполнить её жизнью – проводим фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия. Также привлекаем бизнес – ставим пункты проката и точки питания», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.По его словам, подмосковные власти видят большой отклик жителей. В этом году областные парки посетили более 65 млн раз.
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Лора Луганская