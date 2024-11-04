Пушилин посетил освобождённый от ВСУ Горняк в ДНР

Денис Пушилин (Фото: сайт Кремля)
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что посетил взятый под контроль ВС РФ город Горняк на красноармейском направлении.
По словам главы республики, российская армия продвинулась и за пределами Горняка. Однако, как отметил Пушилин, бойцам ВС РФ предстоит еще много работы.
Он также предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он также предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова