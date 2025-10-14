В Минске пассажирка упала на рельсы метро, её тело «разнесло» по путям
В минском метро женщина потеряла равновесие, упала на рельсы и погибла
В Минске на одной из станций метро произошёл несчастный случай с участием 44-летней женщины. Она потеряла равновесие, упала на рельсы и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Движение поездов было временно приостановлено, чтобы сотрудники станции могли оказать помощь и обеспечить безопасность пассажиров.
Очевидцы сообщили о шокирующей ситуации, женщина умерла, её части тела «разнесло» по путям.
На место прибыли экстренные службы для транспортировки пострадавшей и расследования обстоятельств инцидента.
