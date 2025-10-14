В Ярославле полицейские избили супругов, требуя информацию, дело до сих пор не возбуждено
В Ярославле супруги Наталья Попова и Артём Старков (фамилия изменена) стали жертвами жестокого обращения со стороны полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл вечером 8 августа в деревне Глебово: около 7-8 сотрудников полиции остановили их автомобиль, силой вытащили из машины и начали избивать.
Артёмм, недавно перенёсший операцию и имеющий сломанное бедро, получил серьёзные травмы: ему разбили нос, на спине осталась вмятина. Наталью также избили, при этом полицейские заставляли её при них справлять нужду и угрожали лишением свободы на 20 лет, а их детям — помещением в приют. Правоохранители требовали выдать информацию о знакомом супругов. Их отпустили только спустя 17 часов.
Все сотрудники были в масках, кроме Ильи Путинцева и Антона Коваленко, которых потерпевшие смогли идентифицировать. Супруги обратились в Угличский межрайонный следственный отдел, материалы передали в Следственное управление по Ярославской области.
Адвокат потерпевших подала заявление по восьми статьям уголовного кодекса, включая пытки, незаконное лишение свободы, угон автомобиля и оставление детей в опасности. Однако спустя более двух месяцев следственный комитет так и не возбудил дело, а подозреваемые полицейские продолжают работать. На днях адвокат направила обращение председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой передать дело в центральный аппарат.
