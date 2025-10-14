В Ярославле полицейские избили супругов, требуя информацию, дело до сих пор не возбуждено

14 октября 2025, 21:23

СК не возбудил дело по заявлению о побоях супругов полицейскими

Фото: Istock / olegkozyrev

В Ярославле супруги Наталья Попова и Артём Старков (фамилия изменена) стали жертвами жестокого обращения со стороны полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».