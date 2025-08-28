Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина

28 августа 2025, 09:47

Песков: создатели фильма с Джудом Лоу про Путина не консультировались с Кремлем

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что создатели нового фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли президента РФ Владимира Путина не обращались в Кремль за консультациями. Об этом пишет РИА Новости.