Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что создатели нового фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли президента РФ Владимира Путина не обращались в Кремль за консультациями. Об этом пишет РИА Новости.
Фильм, который поставит французский режиссер Оливье Ассайас, основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи и ожидается к премьере на Венецианском кинофестивале, начавшемся 27 августа. На вопрос о том, обращались ли создатели картины за комментариями или советами, Песков ответил, что «нет». Он также отметил, что не готов судить о фильме без его просмотра.
Венецианский кинофестиваль (Mostra) — это старейший и один из самых престижных кинофестивалей мира, проходящий ежегодно на острове Лидо в Венеции, Италия. Он является частью Венецианской биеннале искусств и входит в «большую тройку» мировых кинофестивалей. Основная цель фестиваля — демонстрация новых полнометражных и короткометражных фильмов, авторского кино и документальных лент.
